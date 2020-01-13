Начался новый процесс над главбухом "Седьмой студии"

В Мещанском районном суде Москвы начался процесс на общих основаниях по делу о мошенничестве бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

Напомним, в апреле прошлого года ее дело вернули в Следственный комитет на доследование. Такое постановление было принято по настоянию судьи из-за расхождения в показаниях Масляевой. К примеру, на первом судебном процессе она говорила, что не знает, кто и в каком объеме похитил миллионы рублей при реализации проекта "Платформа". При этом она согласилась, что и сама участвовала в "обналичке".

Суд тогда указал, что обвинительное заключение по делу составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса, что исключает вынесение приговора. И только в ноябре дело вновь поступило в столичный райсуд для слушания иным составом. Предварительное заседание Мещанского суда по новому процессу прошло практически в конце года и осталось почти незамеченным. А вот решение на нем было принято весьма заметное: суд отказался рассматривать дело экс-главбуха "Седьмой студии" в особом порядке. То есть без рассмотрения доказательств, что предполагало минимальное наказание.

По мнению прокурора, главбух "Седьмой студии" выполнила все условия досудебного соглашения

Правда, против этого решения выступили все участники процесса: прокурор, сама фигурантка, ее адвокат и даже представитель потерпевшей стороны - Минкультуры. По мнению прокурора, Масляева выполнила все условия досудебного соглашения. В частности, дала в ноябре показания по основному делу "Седьмой студии" против режиссера Кирилла Серебренникова, а также других фигурантов - экс-руководителей этой организации Алексея Малобродского и Юрия Итина, а также директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Их обвиняют в хищении из бюджета 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Это дело рассматривается отдельно от дела Масляевой.

Сама подсудимая на предновогоднем заседании признала вину, но отметила, что все делала по указанию Серебренникова.