Названы цены самых дешевых арендных квартир в Москве

Новости

Ученые рассказали, что может негативно влиять на секс 14:19
В Башкирии из собачьей будки украли 1,1 миллиона рублей 14:12
В каких случаях замороженные овощи и фрукты полезнее свежих 14:09
Акция "В метро без штанов" прошла в разных городах мира 14:07
Chevrolet Niva: когда внедорожник станет Lada 14:05
Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала 14:02
Врачи ФК "Уфа" спасли пассажира, которому стало плохо в самолете 14:02
В Крыму за время новогодних каникул отдохнули 210 тысяч туристов 13:47
На Кубани козы спасли заблудившегося в лесу пенсионера 13:46
Opel хочет экспортировать автомобили из России 13:45
Нижегородец получил восемь лет тюрьмы за убийство из-за пачки сигарет 13:37
Московские музеи изменили дни бесплатных посещений 13:30
В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц 13:22
В Сочи на фестиваль "КиВиН-2020" приехали более 500 команд 13:17
Появились новые подробности инцидента с Ренатой Литвиновой 13:13
По факту обнаружения тела мужчины в центре Москвы проводится проверка 13:10
Жильцы дома, у которого нашли фотомодель Пунтус, разъяснили ситуацию 13:10
ФНС разъяснила порядок начисления нового налога на недвижимость в Крыму 13:08
"Нафтогаз" объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину 13:07
BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания еще 30 лет 13:07
Житель Великого Новгорода оборудовал тайник с 9 кг наркотиков 13:05
Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку 12:58
АвтоВАЗ рассказал об успехах в 2019 году 12:56
В Подмосковье стартовала акция по утилизации новогодних елок 12:53
Директор частной школы наняла бывших учеников для убийства жены любовника 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 12:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы цены самых дешевых арендных квартир в Москве

Текст: Александр Мелешенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самые доступные квартиры в Москве сдаются в аренду в Восточном и Юго-Восточном округах - стать арендатором там можно менее чем за 30 тысяч рублей в месяц, а за самый дешевый вариант хозяева просят 23 тысячи рублей. Такие данные представила компания "Инком-Недвижимость".

По ее информации, самая дешевая квартира на территории "старой" Москвы в январе сдается за 23 тысячи рублей в месяц - это однушка на верхнем этаже 5-этажки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бульвар Рокоссовского". Низкая цена объясняется площадью - всего 25 квадратов, 7 из которых занимает кухня. Впрочем, в квартире сделан косметический ремонт, установлена мебель и техника.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Цены на жилье в Москве и области взлетели после запуска МЦД

За 25 тысяч рублей можно снять квартиру просторнее - в 10 минутах ходьбы от станции метро "Марьино" за эти деньги сдается однушка площадью 41 кв.м. Косметический ремонт, мебель и техника также в наличии, но принять гостей там готовы только на короткий срок от 1 до 3 месяцев. Поэтому и цена ниже рынка.

За такую же сумму, но на долгий срок сдается малогабаритная квартира в 3 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". На 20-метровой площади смогут разместиться максимум двое, а готовить придется на 3-метровой кухне.

Чуть дороже, за 26 тысяч, арендаторам предлагают 1-комнатную квартиру в 10 минутах ходьбы от станции метро "Люблино". Все стандартно - косметический ремонт, мебель и бытовая техника, пластиковые окна и металлическая входная дверь. Площадь квартиры 36 кв.м., в подъезде работает консьерж.

Замыкает пятерку самых доступных вариантов 33-метровая однушка на последнем этаже 5-этажки в 5 минутах ходьбы от станции метро "Люблино". Но есть условия - число проживающих не должно превысить двух человек, строго без животных. Цена этого предложения - 27 тысяч рублей в месяц.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Цены на недвижимость

Главное сегодня

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь