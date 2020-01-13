Названы цены самых дешевых арендных квартир в Москве

Самые доступные квартиры в Москве сдаются в аренду в Восточном и Юго-Восточном округах - стать арендатором там можно менее чем за 30 тысяч рублей в месяц, а за самый дешевый вариант хозяева просят 23 тысячи рублей. Такие данные представила компания "Инком-Недвижимость".

По ее информации, самая дешевая квартира на территории "старой" Москвы в январе сдается за 23 тысячи рублей в месяц - это однушка на верхнем этаже 5-этажки в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бульвар Рокоссовского". Низкая цена объясняется площадью - всего 25 квадратов, 7 из которых занимает кухня. Впрочем, в квартире сделан косметический ремонт, установлена мебель и техника.

За 25 тысяч рублей можно снять квартиру просторнее - в 10 минутах ходьбы от станции метро "Марьино" за эти деньги сдается однушка площадью 41 кв.м. Косметический ремонт, мебель и техника также в наличии, но принять гостей там готовы только на короткий срок от 1 до 3 месяцев. Поэтому и цена ниже рынка.

За такую же сумму, но на долгий срок сдается малогабаритная квартира в 3 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". На 20-метровой площади смогут разместиться максимум двое, а готовить придется на 3-метровой кухне.

Чуть дороже, за 26 тысяч, арендаторам предлагают 1-комнатную квартиру в 10 минутах ходьбы от станции метро "Люблино". Все стандартно - косметический ремонт, мебель и бытовая техника, пластиковые окна и металлическая входная дверь. Площадь квартиры 36 кв.м., в подъезде работает консьерж.

Замыкает пятерку самых доступных вариантов 33-метровая однушка на последнем этаже 5-этажки в 5 минутах ходьбы от станции метро "Люблино". Но есть условия - число проживающих не должно превысить двух человек, строго без животных. Цена этого предложения - 27 тысяч рублей в месяц.