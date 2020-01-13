Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации

По программе реновации в настоящее время переселяются жители 128 домов в 24 районах Москвы. Переезжают они в 49 домов-новостроек. С каждым днем к этой программе подключаются все новые районы столицы и все больше москвичей.

"По программе реновации в 2019 году мы можем выделить 5 районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение. Ими стали Пресненский и Бескудниковский районы, а также Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского. В общей сложности в них переселяется 10720 человек, 6058 из которых уже заключили договоры с городом", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего переселенцев в Бескудниковском районе: 4195 человек, из которых уже 2630 - стали правообладателями жилья. Переезжают они из 17 пятиэтажных домов в 8 новостроек, расположенных на Бескудниковском бульваре, д.3, д.5, д.13, д.11 к.1 и к.2 и Дмитровском шоссе, д.68, д.70, д.74, к.1.

На втором месте - Пресненский район - в нем в настоящее время обживают новое жилье 2645 москвичей. Жители 18 пятиэтажных домов переезжают в новый дом, расположенный на Мукомольном проезде, дом, 2. На третьем месте - район Проспект Вернадского, в котором 2510 переселенцев, из них 1705 человек уже заключили договоры на квартиры в реновационных домах. Жители 15 домов переселяются в 7 новостроек на проспекте Вернадского, д.54, д.56, д.58, д.61, к.3, д.69, 73, Ленинском пр-те, 134.

На четвертом и пятом местах находятся районы Южное Медведково и Котловка, в которых переселяются 775 и 595 новоселов соответственно. В Южном Медведкове в настоящее время 525 человек уже заключили договоры с городом, а в Котловке - 523 человека.