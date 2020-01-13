Новости

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку 09:40
Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации 09:39
На Алтае пропали двое подростков 09:32
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР 09:29
В Екатеринбурге нашлась пропавшая накануне Нового года школьница 09:28
Airbus А-320 не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности 09:25
Во Владивостоке вынесен приговор экс-начальнику уголовного розыска 09:22
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке 09:09
За праздники аэропорт Симферополь обслужил 100 тысяч человек 09:05
"Убийца" Creta от Kia поступил к российским дилерам 09:01
Японский журналист потребовал через суд выдать ему загранпаспорт 08:56
В Хабаровском крае в интернате для престарелых отравились 10 человек 08:39
Испанский турист прервал путешествие к Байкалу ради поездки по Якутии 08:28
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной 08:26
Почему нельзя останавливаться на МКАД при ДТП 08:23
Российские конькобежцы стали вторыми на чемпионате Европы 08:00
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь 07:54
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима 07:54
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко 07:41
Видео: В Приморский океанариум прибыли две ржавые акулы-няньки 07:34
Власти Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы 07:28
Гусев помог "Нью-Джерси" прервать 10-матчевую победную серию соперника 07:20
Во Владивостоке "заминировали" театры и музей 07:14
Малкин стал третьим в истории "Питтсбурга" по голевым передачам 07:05
"Монако" Головина сыграл вничью с "ПСЖ", несмотря на дубль Неймара 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Какие налоговые льготы появятся в 2020 году
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 09:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации

Текст: Любовь Проценко

По программе реновации в настоящее время переселяются жители 128 домов в 24 районах Москвы. Переезжают они в 49 домов-новостроек. С каждым днем к этой программе подключаются все новые районы столицы и все больше москвичей.

В Москве увеличились размеры 90 социальных выплат

"По программе реновации в 2019 году мы можем выделить 5 районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение. Ими стали Пресненский и Бескудниковский районы, а также Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского. В общей сложности в них переселяется 10720 человек, 6058 из которых уже заключили договоры с городом", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего переселенцев в Бескудниковском районе: 4195 человек, из которых уже 2630 - стали правообладателями жилья. Переезжают они из 17 пятиэтажных домов в 8 новостроек, расположенных на Бескудниковском бульваре, д.3, д.5, д.13, д.11 к.1 и к.2 и Дмитровском шоссе, д.68, д.70, д.74, к.1.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

На втором месте - Пресненский район - в нем в настоящее время обживают новое жилье 2645 москвичей. Жители 18 пятиэтажных домов переезжают в новый дом, расположенный на Мукомольном проезде, дом, 2. На третьем месте - район Проспект Вернадского, в котором 2510 переселенцев, из них 1705 человек уже заключили договоры на квартиры в реновационных домах. Жители 15 домов переселяются в 7 новостроек на проспекте Вернадского, д.54, д.56, д.58, д.61, к.3, д.69, 73, Ленинском пр-те, 134.

На четвертом и пятом местах находятся районы Южное Медведково и Котловка, в которых переселяются 775 и 595 новоселов соответственно. В Южном Медведкове в настоящее время 525 человек уже заключили договоры с городом, а в Котловке - 523 человека.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
СК РФ назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за "минирования"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул свой пост