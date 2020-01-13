По факту обнаружения тела мужчины в центре Москвы проводится проверка

Главное управление СК России по Москве начало проверку по факту обнаружения тела мужчины в высотке на Котельнической набережной.

Согласно имеющейся информации, днем 12 января в подъезде жилого дома, расположенного на Котельнической набережной,1/15, обнаружено тело неизвестного мужчины. Скончавшемуся на вид - 45-50 лет. Следов насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Тело доставили в морг, назначена судмедэкспертиза. Следователи намерены установить все обстоятельства смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.