"Русское лото" опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно. С таким заявлением сегодня выступила компания-организатор лотереи "Столото" в ответ на обвинения в Сети.

Представители "Столото" заявили, что резонансный тираж № 1316 проводился в соответствии с законодательством. Его результаты не могли быть известны заранее, никто из организаторов не связывался до розыгрыша с будущей победительницей, сообщили в "Столото".

Ранее в СМИ появились данные, что результаты тиража могут быть оспорены. Один их столичных адвокатов просил проверить возможную связь организаторов с обладателем главного приза в миллиард рублей.

"РГ" уже писала, что джек-пот выиграла предприниматель из Подмосковья Надежда Бартош.