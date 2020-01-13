Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

Строительство нового путепровода через пути МЦК, по которому автомобилисты в будущем смогут выехать на Юго-Восточную хорду, завершится через несколько месяцев. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, проинспектировав стройку.

По его словам, в столице реконструируются старые железнодорожные пути и строятся новые. Поэтому городу нужны путепроводы через "железку". "Мы запланировали строительство 23 объектов - двенадцать из них уже возведено, восемь проектируются", - пояснил Собянин. Строящийся четырехполосный путепровод в районе станции МЦК "Андроновка" и железнодорожной платформы "Фрезер" мэр назвал небольшим, но важным для транспортной системы Москвы. Фактически он соединит между собой две крупные промзоны и два района - Нижегородский и Лефортово.

Путепровод, призванный сократить автомобилистам путь от промзоны "Фрезер" до шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе, строится с мая 2018 года. По словам строителей, сооружение готово на 85%. Так что работы вышли на финишную прямую. Проектом предусмотрена реконструкция улицы Пруд-Ключики и примыкающих к ней участков Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Всего планируется построить около двух километров дорог.

С открытием путепровода здесь запустят общественный транспорт до станций метро и Московского центрального кольца. Об этом не раз просили работники многочисленных предприятий, расположенных рядом. Территорию вокруг эстакады обещают благоустроить: обустроят газоны и высадят "зелень". Тут появятся липы, березы, клен, рябина, кизильник и сирень.

Самое главное - через путепровод автомобилисты смогут выехать на Юго-Восточную хорду. Начать строительство магистрали столичные власти планируют в этом году. Дорога протянется от шоссе Энтузиастов до МКАД, где выйдет на Новую Москву. Внутри кольца она пройдет сразу через несколько районов: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Строить еще одну хорду было решено в 2018 году. Магистраль вместе с Северо-Восточной и Северо-Западной хордами должна взять на себя часть машин, которые сейчас едут через центр либо по МКАД и ТТК.