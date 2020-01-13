Суд арестовал деньги Абызова

Басманный районный суд столицы в понедельник в третий раз наложил обеспечительный арест на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

Два первых подобных решения Мосгорсуд отменил.

Экс-чиновнику инкриминируют мошенничество. По данным следствия, в 2011-2014 годах он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Следствие считает, что под его руководством было похищено четыре миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Все эти деньги, считают следователи, в полном объеме выведены за рубеж.

Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Правоохранительными органами против Абызова также возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств и о незаконной предпринимательской деятельности.

Между тем в Арбитражном суде Москвы проходит разбирательство по искам, главный ответчик по которым Михаил Абызов. Он привлечен к субсидиарной ответственности на 33,63 миллиарда рублей как основатель и бывший председатель совета директоров "Группы Е4" . Суд объединил в одно производство аналогичные заявления.