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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миллиард взяли под арест

Суд арестовал деньги Абызова
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Басманный районный суд столицы в понедельник в третий раз наложил обеспечительный арест на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

Два первых подобных решения Мосгорсуд отменил.

Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Экс-чиновнику инкриминируют мошенничество. По данным следствия, в 2011-2014 годах он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Следствие считает, что под его руководством было похищено четыре миллиарда рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. Все эти деньги, считают следователи, в полном объеме выведены за рубеж.

Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Правоохранительными органами против Абызова также возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств и о незаконной предпринимательской деятельности.

Михаилу Абызову продлили арест

Между тем в Арбитражном суде Москвы проходит разбирательство по искам, главный ответчик по которым Михаил Абызов. Он привлечен к субсидиарной ответственности на 33,63 миллиарда рублей как основатель и бывший председатель совета директоров "Группы Е4" . Суд объединил в одно производство аналогичные заявления.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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