В Москве выпала треть месячной нормы осадков

В столице с начала января выпала треть месячной нормы осадков. Причем наибольшее количество осадков выпало в минувшие выходные. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как рассказала метеоролог, прирост осадков в минувшие выходные дни составил около 8 сантиметров. "Однако на высоте снежного покрова это не отразилось, - рассказывает Позднякова. - Ведь почти сразу после снегопада началась оттепель, и снег стал таять. Сейчас высота снежного покрова составляет на опорной станции ВДНХ 7 сантиметров, а в районе МГУ - 9 сантиметров. Это очень мало, так как для середины января нормой является высота снега 26 сантиметров".

По словам метеоролога, в ближайшие дни температура воздуха также не будет способствовать сохранению снежного "покрывала". Температура воздуха будет в дневные часы положительная, а осадки ожидаются в виде дождя со снегом. На дорогах ожидается сильная гололедица. В связи с неблагоприятной погодой в столице до вечера вторника Гидрометцентром России объявлен повышенный - "желтый" уровень погодной опасности.

Кстати, для 13 января максимальная температура воздуха зафиксирована в 2005 году, когда воздух прогрелся до +3,7 градуса. В прошлом году 13 января температура воздуха была всего -2,6 градусов, что на 3 градуса превысило норму, правда, снежный покров был почти 35 сантиметров.