В Подмосковье мальчик сгорел в бане

В Московской области 14-летний подросток погиб во время пожара в бане.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, трагедия произошла в деревне Аксеново, территориально входящей в городской округ Клин. Когда начался пожар, мальчик находился в бане с двумя друзьями. Предположительно постройка загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

Тело погибшего юноши нашли на крыльце бани. Друзья мальчика выжили, они госпитализированы с ожогами. Следователи начали проверку. Эксперты восстановят всю картину происшествия.