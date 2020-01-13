В Подмосковье стартовала акция по утилизации новогодних елок

С 15 января в Подмосковье начинается экологическая акция "Подари своей елке вторую жизнь". Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Согласно данным пресс-службы, по два пункта приема елок откроют в каждом городском округе, а всего их будет не менее 100. В пресс-службе ведомства отметили, что в прошлом году в рамках аналогичной акции собрали свыше 7,5 тысячи елок.

"В этом году рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлеченность населения в раздельный сбор отходов. Кроме этого, в конце года мы открыли несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки "Мегабак", куда жители смогут также привозить не только ели, но и все крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику", - рассказывает и.о. министра ЖКХ региона Антон Велиховский.

Для того, чтобы сдать дерево нужно освободить его от елочных украшений и мишуры. Как ожидается, собранные деревья отправятся на переработку. Из них изготовят элементы для детских площадок, компоненты для почвогрунтов и прочее.

Акция продлится по 15 февраля.

Напомним, что в столице с 5 января стартовала аналогичная акция, в городе открыто более 400 пунктов приема живых новогодних елок. Согласно данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, помимо пунктов в различных районах города, 12 точек размещены на территории особо-охраняемых природных территорий столицы.

Кстати

С полным списком адресов можно ознакомится на сайте министерства ЖКХ Подмосковья и на сайте Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.