В Твери на дороге машину разорвало пополам

В Твери после столкновения с электрическим столбом легковую машину разорвало на части.

По информации управления ГИБДД по Тверской области, 12 января около одиннадцати часов вечера у дома 62 по улице Паши Савельевой неустановленный водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 21140, наехал на мачту городского электроосвещения, после чего скрылся с места аварии.

После столкновения со столбом легковушку разорвало пополам. К счастью, обошлось без жертв.

- В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗа. 22-летний молодой человек с травмами обратился в медицинское учреждение, - рассказали в УГИБДД.

Кто находился за рулем автомобиля, сейчас выясняется.