Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем двигателем.

Об в понедельник ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его данным, после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. В связи с этим и было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят технический осмотр самолета, выясняя причины случившегося.