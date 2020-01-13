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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево

Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем двигателем.

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Об в понедельник ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По его данным, после вылета экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя. В связи с этим и было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят технический осмотр самолета, выясняя причины случившегося.

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