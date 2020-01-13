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13.01.2020 08:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Испанский турист прервал путешествие к Байкалу ради поездки по Якутии

Текст: Дина Непомнящая

Еще одну остановку решил сделать в Якутии испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, направляющийся на велосипеде из Магадана в Иркутск.

Как стало известно сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы Оймяконского района республики, утром иностранец приехал в поселок Кюбеме, а после оставил велосипед и уехал на попутке в другие села.

Фото: Пресс-центр мэрии Магадана
Мэр Магадана попросил помочь испанскому велотуристу доехать к Байкалу

Какая цель у этой поездки, неизвестно. Возможно, испанец просто захотел задержаться в Якутии подольше, а может, причина была более серьезной. Ранее ему уже пришлось совершить одну вынужденную остановку из-за поломки велосипеда. Устранил неисправность путешественник очень быстро.

Специалисты ЕДДС рассказали ТАСС, что велотурист, несмотря на наличие у него телефона, не выходит на связь, и узнавать о его перемещениях приходится у водителей и местных жителей, которых он встречает по дороге.

Напомним, путешествие Хосе началось 27 декабря. Он выехал на велосипеде из Магадана и к 20 марта планирует добраться до озера Байкал. Это уже вторая его попытка преодолеть этот маршрут. Год назад он едва не замерз насмерть в 50-градусный мороз на трассе "Колыма". Иностранца спасли три брата-ингуша.

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