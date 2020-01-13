Обращения жителей Якутии в соцсетях приравняли к официальным запросам

Обращения, жалобы и предложения граждан, поступившие через официальные страницы главы и членов правительства Якутии в соцсетях, отныне будут рассматриваться как официальные запросы.

Указ о совершенствовании механизма работы с сообщениями граждан и организаций в социальных сетях и иных системах интерактивной связи глава республики Айсен Николаев подписал еще в конце декабря прошлого года. И теперь он вступил в силу.

Объясняя необходимость введения новации, Айсен Николаев отметил, что когда через социальные сети люди выходят на нас с просьбой решить какой-нибудь вопрос, а в некоторых министерствах и ведомствах вместо того, чтобы дать исчерпывающие ответы и разъяснения, начинают сочинять различные отговорки.

Согласно утвержденному положению о порядке работы с сообщениями граждан в соцсетях на первичное реагирование (чтобы хотя бы ответить человеку, что его обращение принято к рассмотрению) министерствам и ведомствам дается восемь часов. Любой отказ со стороны исполнителей будет считаться грубым нарушением.

Сейчас аккаунты в соцсетях завели практически все высокопоставленные республиканские чиновники. И нередко о важных решениях якутяне узнают не из релизов на официальном портале, а из коротких заметок на чьих-то персональных страничках. Такие сообщения обрастают множеством комментариев и просьб от людей, не имеющих другой возможности обратиться к представителю власти. Ответная реакция если и случается, то чаще в виде лайков и смайликов. Теперь этого будет недостаточно.