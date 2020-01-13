Школы и колледжи Благовещенска эвакуировали из-за "минирования"

Анонимные сообщения о минировании зданий получили в понедельник несколько образовательных учреждений Благовещенска.

"Это школы номер 16, 2, 14, 27, 26, гимназия 25 и 1, лицей номер 11, спорткомплекс Амурского государственного университета, а также колледжи транспортного и дорожного хозяйства, педагогический, медицинский, аграрный", - сообщили РИА Новости представители администрации города.

Из учебных заведений эвакуировали людей. Информацию проверяют сотрудники оперативных служб.

Ранее подобные сообщения поступили также в детские сады, школы и вузы других дальневосточных городов: Хабаровска, Биробиджана, Владивостока. За последнее время это не первая волна "минирований".