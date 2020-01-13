Видео: В Приморский океанариум прибыли две ржавые акулы-няньки

Индонезийскими ржавыми акулами-няньками пополнилась экспозиция Приморского океанариума, сообщили "РГ" в пресс-службе научно-образовательного комплекса.

Этот вид подводных хищников считается одним из безопасных для человека, тем не менее хватку именно ржавых акул называют бульдожьей - схватив жертву, они ни за что не разожмут челюстей.

Сейчас специалистам предстоит научить рыб не воспринимать будущих соседей как пищу. А для того, чтобы они привыкли к людям, их кормят из рук. Купают в опресненной воде - это лучший способ борьбы с морскими эктопаразитами. После адаптации новоселов переведут в "Океанскую бездну" - самый большой аквариум океанариума.

Акул доставили всего за 18 часов в отдельных емкостях, что, по словам главного ихтиопатолога учреждения Марии Поповой, хороший показатель, поскольку чем меньше времени займет транспортировка, тем лучше животное будет адаптироваться.

Обе "няньки" - самки, их возраст от двух до трех лет, длина около полутора метров.

- По акульим меркам они подростки, - рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. - И очень любопытны: наблюдают за людьми и без страха поднимают головы над поверхностью воды.

Справка "РГ"

Ржавая акула-нянька обитает в прибрежной зоне многих морей Индийского и Тихого океанов. Это донный хищник. В его рацион входят осьминоги, кальмары, каракатицы, ракообразные, морские ежи, бычки, камбалы, рыбы-хирурги.