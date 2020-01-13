Все школы Хабаровска эвакуировали из-за "минирования"

Все школы Хабаровска и один детский сад эвакуировали в понедельник утром из-за сообщений о "минировании". Из зданий вывели 62 тысячи детей.

Как сообщил РИА Новости представитель городской администрации,в общей сложности сообщение об угрозе взрыва поступило в 70 образовательных учреждений. Детей разместили в административных зданиях. На местах уже работают специальные службы.

Напомним, волна ложного "минирования" прокатилась по Дальнему Востоку в конце прошлого года. Тогда в городах округа людей эвакуировали из школ и детсадов, вокзалов, аэропортов, больниц. На прошлой неделе по этой же причине с Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре вывели 3,5 тысячи рабочих.