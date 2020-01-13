Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова исполнила желание пятилетнего мальчика из Оренбургской области, который мечтал побывать на представлении в Московском цирке.

Открытку с заветным желанием пятилетнего Коли Плешакова вице-премьер сняла с "Елки желаний" в Сочи во время международного форума добровольцев.

Для него и его мамы была организована двухдневная поездка в Москву, где они побывали на представлении в цирке Юрия Никулина. Кроме того, мальчик вместе с мамой посетил также Московский зоопарк, Кремль, Красную площадь и Дом правительства.

Помимо этого, Татьяна Голикова исполнила желание 13-летней Анастасии Кривошеи из Астраханской области, получившей в качестве новогоднего подарка ноутбук.