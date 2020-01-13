Нижегородец получил восемь лет тюрьмы за убийство из-за пачки сигарет

19-летний житель Нижнего Новгорода осужден на восемь лет колонии строгого режима за убийство из-за пачки сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управление СК России по Нижегородской области.

24 марта 2019 года осужденный в пьяном состоянии подошел к незнакомому мужчине, стоявшему около остановки общественного транспорта в Московском районе Нижнего Новгорода, и попросил закурить, а затем забрал всю пачку себе.

Между мужчинами завязалась драка. В итоге, избив владельца сигарет, молодой человек скрылся с места происшествия. От полученных травм второй мужчина скончался на месте.

Свою вину задержанный и заключенный под стражу юноша признал. Суд приговорил его к восьми годами лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.