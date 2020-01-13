Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой

В Саратовской области мужчину и женщину задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как сообщает СУ СК по региону, накануне Нового года они, по версии следствия, совершили преступление в отношении своей 25-летней знакомой. По мнению правоохранителей, причиной криминальных событий явилась ревность.

В одной из квартир в Красноармейске 29 декабря собралась компания из шести мужчин и двух женщин. Старшая из представительниц прекрасного пола в ходе застолья якобы приревновала младшую даму к своему кавалеру. В свою очередь тот, желая доказать свою верность подруге, предложил ей публично унизить молодую женщину. В итоге парочка избила знакомую, а мужчина еще и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В это время его подруга удерживала жертву преступления.

Как информирует пресс-служба управления СК по региону, в настоящее время решается вопрос о взятии подозреваемого в насилии под стражу. Женщину, подозреваемую в соучастии в преступлении, отпустили под подписку о невыезде.