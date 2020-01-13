Спасатели вытащили из теплотрассы ульяновца, повисшего вниз головой

В Ульяновске спасатели вызволили местного жителя, провалившегося в колодец теплотрассы и повисшего там вниз головой.

Как сообщили в городской поисково-спасательной службе, для спасения мужчины применили альпинистское снаряжение.

Крики о помощи из колодца у дома №4 по улице Рабочая в Заволжском районе города услышал поздно вечером случайный прохожий, сообщивший об этом по телефону в службу спасения. Впоследствии было установлено, что мужчина средних лет, находившийся в нетрезвом состоянии, упал в теплокамеру высотой в два метра и повис вниз головой, оказавшись зажатым между трубами.

Спасатели городской поисково-спасательной службы прибыли на место и достали мужчину из западни при помощи альпинистского снаряжения. Пострадавший был передан медикам, которые поставили ему диагноз "черепно-мозговая травма" и отправили в больницу.