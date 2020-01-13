В Башкирии из собачьей будки украли 1,1 миллиона рублей

В Стерлитамаке местный житель обратился в полицию с заявлением о краже 1,1 миллиона рублей из собачьей будки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Конкретную дату совершенного преступления хозяин денег сказать не сумел, лишь сообщил, что деньги пропали из собачьей конуры где-то в период с конца декабря до 10 января.

Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах, деньги мужчина положил в стеклянную банку, которую спрятал внутри собачьей конуры.