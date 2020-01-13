Казанские ученые намерены наладить производство искусственного мяса и рыбы. Об этом "РГ" рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

- Мы берем образцы клеток, не убивая животных, - говорит он. - Потом материал размножается для налаживания биотехнологического производства. При этом, замечу, это - экологически чистый продукт. Если животные пасутся на поляне, еще не факт, что они питаются экологически чистой травой.

В итоге это позволит войти в новый сегмент рынка, где люди готовы платить за гарантированно экологически чистый продукт, не связанный с убийством животных. Правда, на первых этапах он будет стоить во много раз дороже, чем натуральный. Позже стоимость сделают приемлемой для потребителя.

По оптимистическим прогнозам, наладить производство искусственной конины и осетрины в КФУ смогут через три года.