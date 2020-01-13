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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину

Текст: Олег Корякин (Казань)
Казанские ученые намерены наладить производство искусственного мяса и рыбы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "РГ" рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Фото: iStock
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- Вообще мы разрабатываем методы выращивания клеток человека, создания искусственных тканей, органов. А это, своего рода, побочный проект. Так как у нас эти технологии неплохо развиваются, коммерческая компания предложила нам заняться выращиванием мышечной ткани, то есть мяса. Для нас, как ученых, это было интересно. Сейчас получили лабораторные образцы мышечной клетки лошади. Кроме этого, занялись осетровыми рыбами. Мы нацелены на редкие сорта.

По мнению Альберта Ризванова, это в первую очередь может быть интересно людям, которые отказываются от мяса по этическим соображениям.

- Мы берем образцы клеток, не убивая животных. Потом материал размножается для налаживания биотехнологического производства. Помимо этого, в лаборатории проще контролировать экологичность продукта. Если животные пасутся на поляне еще не факт, что они питаются экологически чистой травой. Она может впитать выхлопные газы с дороги, выбросы предприятий или пестициды с гербицидами.  В лаборатории такие факторы можно исключить.
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В итоге это позволит войти в новый сегмент рынка, где люди готовы платить за гарантированно экологически чистый продукт, не связанный с убийством животных. Правда на первых этапах он будет стоить во много раз дороже, чем натуральный. Позже  стоимость сделают приемлемой для потребителя.

- Сто грамм конины мы можем вырастить уже сейчас. Но ведь еще нужно правильно ее структурировать, чтобы это не просто биомасса была, которую на хлеб можно намазать, - поясняет ученый. - Надо чтобы она воспроизводила структуру мяса. В связи с этим мы приступили к разработке биопринтинга. То есть мы будем печатать его также как органы в медицине.

По оптимистическим прогнозам наладить производство искусственной конины и осетрины в КФУ смогут через три года.

Общество Наука Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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