Управление Россельхознадзора по Самарской области обнародовало нелицеприятные результаты мониторинга молочной продукции в регионе за прошлый год. Благодаря электронной документации удалось "выловить" 42 недобросовестных молокопереработчика. Больше всего фальсификата оказалось в социальных учреждениях.

Благодаря анализу массива информации, загруженной в ГИС, ревизоры заметили явные нестыковки в работе некоторых предприятий. Так, согласно электронным ветеринарным документам, в октябре прошлого года компания "Диапур" якобы получила партию белорусского молока из Приморского края. При этом путь длиной в восемь тысяч километром продукт преодолел всего за одну (!) минуту. И это не единственное чудо, на которое оказался способен переработчик. Из 62 килограммов молока компания умудрилась произвести более 19 тонн сыра - "Голландского" и "Российского".

- Особенно отслеживались производства, которые поставляют молочную продукцию в детсады, больницы, санатории и другие соцучреждения на территории Самарской области, - пояснила "РГ" представитель Россельхознадзора по региону Елена Копаева.

В результате мониторинга "Меркурия" было отобрано 57 проб молочки. Из них 42 образца ревизоры забраковали: 12 проб - по микробиологическим показателям, в 30 оказались растительные масла.

- То есть количество выявленной некачественной и небезопасной молочной продукции в детсадах и больницах составило почти 72 процента, - подчеркнула Елена Копаева. - Тогда как в целом по пробам по всем торговым точкам - это только 17,4 процента.

В прошлом году ведомство выдало 25 предписаний на отзыв деклараций на готовую молочную продукцию и выписало штрафов на общую сумму в 650 тысяч рублей. А когда специалисты выехали с проверкой по адресу предприятия "Диапур" - в Костромской переулок, 13, то никаких там цехов по производству кефира и сыров там не обнаружили. В итоге, это предприятие-фантом и еще ряд переработчиков внесли в "черный список" и заблокировали в ГИС "Меркурий".