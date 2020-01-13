В Уфе объявили в розыск укравших пожертвования для больных детей

Полиция Уфы ведет розыск молодых людей, которые украли из кафе ящик для пожертвований. Сообщается, что деньги собирали на лечение детей.

Преступление произошло ночью в общепите, расположенном на улице Транспортная. Момент преступления и лица вероятных преступников - двух молодых людей - зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео вскоре появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как в кафе забегает молодой человек, хватает ящик и тут же выскакивает на улицу.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас ведется розыск преступников.