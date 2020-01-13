Врачи ФК "Уфа" спасли пассажира, которому стало плохо в самолете

Во время полета на Кипр, куда футболисты ФК "Уфа" отправились на тренировочный сбор, спортивным медикам пришлось оказать неотложную помощь одному из пассажиров, сообщается на официальном сайте клуба.

Молодой человек на борту самолета неожиданно почувствовал себя плохо. Врачи ФК "Уфа" Ильшат Жданов и Александр Самородов стабилизировали состояние пассажира, благодаря чему удалось избежать экстренной посадки самолета, летевшего по маршруту Москва - Ларнака.

После приземления парень поблагодарил медицинский штаб футбольного клуба "Уфа" за то, что оказались рядом, когда ему стало плохо.