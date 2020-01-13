На Алтае малыша назвали в честь героя сериала "Бригада"

Семейная пара из города Бийска Алтайского края дала своему новорожденному сыну имя Космос.

Родители решили назвать ребенка в честь героя из популярного в начала двухтысячных сериала "Бригада". Сотрудники отдела ЗАГС попытались их отговорить от данного решения.

- Задача сотрудников была уточнить, действительно ли родители готовы назвать ребенка Космосом, - сообщили в городском отделе ЗАГС РИА Новости.

Однако в семье, где родился мальчик, считают, что сейчас это имя популярно.

Действительно, как уже сообщала "РГ" мальчик по имени Космос родился в Свердловской области. Правда его назвали в честь Дня космонавтики, в который он появился на свет. Еще один маленький Космос живет в Саратовской области. Полное имя этого ребенка звучит как Космос Дмитриевич и полностью совпадает с героем криминального сериала "Бригада".

Кстати, это уже не первый случай, когда жители Алтайского края дают своим детям оригинальные имена. Так, семья Ирины и Алексея по фамилии Сказочные из села Смоленское назвали своего сына Аладдином.