На Алтае пропали двое подростков

В Алтайском крае пятый день ищут пропавших подростков - 16-летнего парня и 18-летнюю девушку. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

Как сообщили активисты волонтерского движения "Лиза Алерт", подростки пропали еще 8 января, и с тех пор об их местонахождении нет никакой информации. Волонтеры уже проверили все больницы, а также сообщения из бюро несчастных случаев.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайского края подтвердили, что поиски продолжаются, но пока никакой информации о пропавших нет.

Волонтеры распространили приметы подростков. Парень - рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Девушка - рост 160 см, плотного телосложения, волосы коричневые, глаза серые. Одета в розовую куртку, черные джинсы, черные кроссовки и зеленую шапку с надписью Reebok.