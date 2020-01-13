Новосибирский губернатор поручил заключить контракты по нацпроектам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил до конца февраля заключить контракты по нацпроектам и выбрать подрядчиков.

Он подчеркнул, что это особо касается объектов, строительство которых ведется под контролем министерства строительства, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также минтранса региона. Кроме того, до начала строительного сезона должны быть завершены все согласования с муниципалитетами.

Как прозвучало на оперативном совещании в региональном правительстве, по программе "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология" в этом году запланированы два объекта в городе Обь и районном поселке Сузун. По проекту "Формирование комфортной городской среды" планируются работы на 169 объектах, из них 52 - общественные пространства.

Работы по переселению граждан из аварийного жилья, которые проводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", реализуются по двухлетним программам, поэтому по ним все законтрактовано еще в 2018 году. Для этапа 2020-2021 годов соглашения подписаны в ноябре-декабре 2019 года.

По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы работы на 83 объектах, на сегодняшний день законтрактовано 37 процентов. Кроме того, большой объем дорожных работ будет проведен в рамках региональных проектов.

Новосибирская область активно реализует все 12 нацпроектов. По итогам 2019 года регион вошел в десятку субъектов федерации, которые отметило правительство РФ грантом за успешную реализацию нацпроектов. Грант в размере 1,4 миллиарда рублей поступил в областной бюджет, и в первую очередь будет использован для решения социально значимых задач муниципалитетов.