Сергей Жвачкин объявил 2020-й Годом рабочих профессий в Томской области

Региональная система профессионального образования в наступившем году отмечает 80 лет. Но, как подчеркнул губернатор, сейчас она обретает второе дыхание. На помощь приходят государственные и частные инвестиции, новая политика в этой сфере. Это способствует возвращению престижа рабочих профессий.

- Главное доказательство этому - небывалые конкурсы в колледжи и техникумы. Год рабочих профессий должен привлечь дополнительное внимание власти, бизнеса и общества к этой сфере, - отметил глава региона Сергей Жвачкин.

Мероприятия, которые пройдут в рамках Года рабочих профессий, подготовит рабочая группа во главе с заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой. В юбилейный для системы профессионального образования год трем десяткам колледжей и техникумов региона предстоит усилить подготовку участников движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills), внедрить модель наставничества со стороны работодателей, продолжить взаимодействие с реальным сектором экономики.

Сергей Жвачкин особо подчеркнул, что задача, которая стоит перед системой профобразования, - готовить высококвалифицированных рабочих под потребности производства.

По информации департамента профессионального образования Томской области, подготовкой кадров по программам среднего профобразования занимаются 39 колледжей и техникумов в регионе. Всего в них обучается 24,5 тысячи человек.

Свыше 387 краткосрочных программ реализуются по заказу промышленных предприятий, бизнеса или физических лиц - это программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

В прошлом году благодаря нацпроекту "Образование" значительно улучшилась материально-техническая база колледжей и техникумов.

Так, открыт центр опережающей профессиональной подготовки (один из 14-ти в России). По результатам конкурса минпросвещения РФ четыре профессиональные образовательные организации стали победителями, и на их базе открыто 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

В 2019 году более 180 мастеров производственного обучения и преподавателей прошли обучение по программам, основанным на опыте союза WorldSkills Россия, 642 студента - итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена.