В Иркутской области возбудили дело на "вора в законе" из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как уточнили в ведомстве, мужчина получил статус "вора в законе" в 1998 году. И в последние годы активно укреплял свое положение в криминальной среде одного из городов Татарстана.

- В 2009 году Верховным судом республики мужчина был осужден к 20-ти годам лишения свободы за совершение в 2003 году в городе Нижнекамске убийства двух лиц и покушения на убийство. Преступление было совершено при помощи руководителей преступного сообщества с целью распространения своего криминального влияния на город и действующие на его территории криминальные группировки, - рассказали в СК по региону.

Последние пять лет этот криминальный авторитет отбывает наказание в исправительной колонии №19 в Иркутской области. Но и там продолжал вести незаконную деятельность и укреплять свое влияние в криминальной среде. В том числе активно добивался распространения преступных традиций и обычаев в колонии, чем среди прочего пытался дезорганизовать деятельность исправительного учреждения.

Подозреваемому инкриминируется ст. 210.1 УК РФ - "Занятие высшего положения в преступной иерархии".