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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе признан виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий бывший директор президентского кадетского училища столицы края Леонид Куц. Он попался на присвоении премий своих сотрудников, сообщается в информации, опубликованной на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

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По данным следствия, в декабре 2017 года преподавателям учебного заведения выплатили премию. Причем, у одной из сотрудниц - педагога-психолога - размер вознаграждения вдвое превышал сумму, которую получили коллеги - 87 тысяч рублей вместо 43,5 тысячи. Директор пояснил это тем, что ей "начислили деньги, предназначенные для организации учебного процесса". Женщина поверила начальнику и перевела ему эти деньги.

В апреле 2018 года история повторилась. Как следует из материалов дела, руководитель училища вновь "подписал приказ о премировании за первый квартал на 43,5 тысячи рублей уже двух психологов, одной из которых была обманутая ранее сотрудница".

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- После чего одной из них лично, а второй через свою супругу, работавшую в этом же кадетском училище, он предъявил незаконные требования о передаче ему 27 тысяч рублей каждой. Опасаясь возможных неприятностей по работе в случае неисполнения данного требования, женщины перечислили на банковскую карту супруги начальника 54 тысяч рублей, которые последняя обналичила и передала мужу, - заявили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Осужденный уволился до уголовного преследования. Позже в отношении экс-директора возбудили дело по части первой статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и части третьей статьи 159 УК РФ "Мошенничество". На судебном заседании бывший глава президентского кадетского училища полностью признал свою вину. Решением Ленинского районного суда города Ставрополя его приговорили к штрафу в 220 тысяч рублей.

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