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13.01.2020,  
09:40
Текст:  Светлана Цыганкова

Фрегат "Адмирал Касатонов" испытают охотой на подлодку

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжит испытания в Баренцевом море. Это его первый выход в море в новом году.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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Экипаж отработает маневрирование, проверит системы и механизмы нового корабля, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что в полигонах боевой подготовки будут также выполнены артиллерийские стрельбы по береговой цели и другие задачи.

"РГ" уже писала о том, что фрегат "Адмирал Касатонов" проходил госиспытания в Белом море. Моряки выполнили стрельбы крылатыми ракетами "Калибр"  по береговой мишени в Архангельской области и ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море. Испытания начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. После их окончания фрегат "Адмирал Касатонов" будет служить на Северном флоте.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они в состоянии бороться с надводным, воздушным и подводным противником. Могут наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.

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