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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Коррида по-сельски

Хозяин быка, помявшего две машины, заплатил за ущерб
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В Вологодской области суд заставил хозяина негостеприимного быка заплатить за ущерб, причиненный машинам приезжих.

Как рассказывают в Вологодском областном суде, две жительницы Вологды приехали в гости в поселок Леваш Нюксенского района области. Дальнейшее напоминает страшный сон городского жителя. Пока гостьи сидели в доме, на их автомобили набросился бык.

Фото: iStock
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В судебном заседании одна из женщин рассказала, что из окна увидела, как бык стал бодать ее машину. Она вышла на улицу, но животное направилось в ее сторону, поэтому дама предусмотрительно вернулась домой. Когда снова вышла, бык уже бодал рогами вторую машину и терся об нее боком.

Для мирного городского жителя встреча, если можно так выразиться, лицом к лицу с быком уже сама по себе стресс. Тем более если бык разгорячен и явно не в себе. А если рогатое животное еще при этом царапает твою машину, дело начинает попахивать тихим ужасом.

Естественно, зверь за себя не отвечает. Но к хозяину животного предъявлять претензии можно и нужно. Найти, чей бык напроказничал, в поселке не составило труда. Увы, хозяин рогатого буяна платить отказался. Женщинам пришлось обращаться в суд.

"Мировой судья, выслушав истцов, свидетелей, исследовав материалы дела, установил прямую причинно-следственную связь между бесконтрольным выпасом домашнего животного и причинением ущерба, поэтому ответчик в силу ст. 1064 ГК РФ обязан его возместить. Как владелец крупного рогатого скота мужчина был обязан обеспечить надлежащий надзор за быком", рассказывают в Вологодском областном суде.

Бык сначала стал бодать одну машину, потом другую. Ремонт первой стоил 41 тысячу рублей, другой - 22 тысячи. Поскольку добровольно платить хозяин отказался, деньги с него взыскали через суд

Иными словами, за быком надо было приглядывать. Если хозяин дает своему крупному рогатому скоту волю, то должен и финансово отвечать за последствия. Таков закон.

Мировой судья судебного участка № 53 по Нюксенскому району взыскал с ответчика в счет возмещения причиненного ущерба в пользу владелицы первой машины 41 тысячу 298 рублей, в пользу владелицы второго авто - 22 тысячи 250 рублей.

"Кроме того, с хозяина быка в пользу каждой из вологжанок взысканы расходы по оплате экспертизы и госпошлины", рассказывают в областном суде.

Фото: iStock
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Нюксенский районный суд оставил заочное решение мирового судьи без изменения, апелляционную жалобу владельца быка - без удовлетворения.

Кстати, на практике подобных дел немало, так как для сельских районов это достаточно актуальная проблема. У одних есть быки и коровы, у других есть авто, и данное имущество (а с точки зрения закона и животные, и машины являются имуществом) нередко встречается друг с другом. Последствия таких встреч, как правило, кому-то влетают в копеечку.

В случае ДТП животные, то есть их владельцы, конечно, не отвечают по КоАП как нарушители Правил дорожного движения. Но если в аварии виновата корова или нашалил с машиной бык, то они, в лице своих хозяев, несут гражданско-правовую ответственность.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Гражданское право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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