Климатологи: Рост погодных катаклизмов в ближайшие годы продолжится

За последние двадцать лет число опасных природных явлений, связанных с климатом, увеличилось в России более чем в два раза. Об этом в интервью "Российской газеты" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева.

По статистике Росгидромета, сообщили они, до 2000 года число так называемых опасных гидрометеорологических явлений на территории России составляло 150-200 в год. А начиная с 2007 года оно хотя бы раз в два года переваливало за 400. В 2018 году - 465, то есть выросло более чем в два раза. При этом речь идет исключительно о тех случаях, которые нанесли некий ущерб - людям или экономике.

"Мировой подобной статистики нет, - продолжил тему Андрей Киселев. - Однако есть данные страховых агентств, по которым за последние 30-40 лет число всевозможных неблагоприятных явлений и катаклизмов - погодных и природных - выросло примерно в три раза. Причем основной вклад в этот рост составляли как раз всевозможные ветровые явления - штормы, смерчи, ураганы, торнадо. А также аномалии режима увлажнения: осадки и засухи".

По словам климатолога, все это будет продолжаться: "Нет никаких оснований думать, что по мановению волшебной палочки все прекратится. Какие бы гениальные решения не были бы приняты и как бы идеально они ни были исполнены, в ближайшие годы мы не почувствуем результата".

Андрей Киселев также рассказал, что в Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова вычисляют индекс, который учитывает, с одной стороны, число неблагоприятных катастрофических явлений, их частоту и силу. И одновременно - то, что происходит в регионе: численность населения, развитие инфраструктуры и транспортной системы.

Шкала - от нуля до единицы, индекс рассчитан для всех регионов России. "Например, Петербург входит в треть самых благоприятных регионов, - сообщил Киселев. - А Московская область - в противоположном конце линейки. Прежде всего именно в силу плотности заселения и использования территории. Однако надо отметить, что и средняя повторяемость опасных погодных явлений там выше, чем на северо-западе России".

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