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Текст:   Вера Черенева 
15:26 13.01.2020

В каких городах России упали цены на однушки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на жилье в ряде регионов существенно снизились. Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Домофонд", проанализировав данные о ценах на однушки в крупных городах по всей стране.

Так, еще год назад однокомнатную квартиру в новостройке в столице Поморья можно было купить за 2 миллиона 926 тысяч рублей, сейчас - уже за 2,7 миллиона. Квартиры в Нижнем Тагиле подешевели с 1,8 миллиона до 1,65, а в Ханты-Мансийске с 2,6 до 2,4 миллионов.

Фото: Аркадий Колыбалов / Российская газета
Что будет с ценами на квартиры в 2020 году

Также цены на жилье снизились в Грозном, Йошкар-Оле, Астрахани, Подольске, Саранске, Петрозаводске и Уфе. Правда, в большинстве регионов квартиры, в частности однушки, не дешевели, а дорожали.

Сильнее всего, сразу на 25 процентов, подорожали однокомнатные квартиры в Сочи. Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона. На втором месте Иркутск (рост с 1833920 рублей до 2 280 000 рублей ), далее идет Новокузнецк ( в декабре 2018 года квартиры стоили порядка 1 550 000 рублей, сейчас - 1895000).

Стоит отметить, что в денежном выражении городами с самыми высокими ценами на жилье продолжают оставаться Москва и Петербург. Здесь цены за год тоже выросли, но не такими темпами, как в других городах. Так, в столице однокомнатную квартиру в конце 2019 года можно было купить в среднем за 6 521 782 рублей, а тем, кто сейчас приценивается к покупке жилья в Москве, нужно ориентироваться уже на сумму 7 386 801. Рост за год составил 13,1 процента.

В Петербурге однокомнатная квартира стоила 3 700 032 рубля, а сейчас - 4 090 426. Рост составил 10,6 процента годовых.

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