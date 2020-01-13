Объявлены победители литературной премии имени Федора Абрамова

В Поморье назвали лауреатов Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга". Первое место в номинации "Современная проза" разделили два писателя - уроженец Поморья Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и живущий в Карелии Дмитрий Новиков, автор книги "Голомяное пламя".

Федор Абрамов охотно осваивал плотницкое дело на своей родине в Верколе (1975 год). Фото: Архангельский областной краеведческий музей

Маститого Владимира Личутина уже называют классиком современной русской литературы. Его новый роман "В ожидании Бога" рассказывает об исканиях художников и писателей, болеющих за судьбу страны, с 1970-х годов до прихода нового века.

- Я очень рад премии имени нашего знаменитого северного писателя, - поделился Владимир Личутин с корреспондентом "РГ". - Федор Абрамов - один из апостолов нашей деревенской литературы, русский трибун, который мечтал обустроить Отечество в самом совершенном виде. Он многое сделал для послевоенной деревни. Не все получалось, но его слушали. Печально, что Федора Абрамова мало проповедуют сегодня, практически не издают его книги.

Действие романа Дмитрия Новикова "Голомяное пламя" разворачивается на берегах Белого моря, на фоне суровой и прекрасной северной природы, которая оттеняет драму человека и трагедию целого народа.

- Для меня премия "Чистая книга" - очень большое и важное событие. И это первая "взрослая" награда - за роман, а не за рассказы. Чувствую, что окончательно перестал быть молодым писателем. А если серьезно - очень надеюсь, что премия имени Федора Абрамова станет реальным, весомым фактором для возрождения и процветания нашего любимого Севера, который благодарно одарит нас всеми своими красотами, богатствами и сюжетами, - комментирует карельский писатель Дмитрий Новиков.

В номинации "Литературная критика" победителем признан северодвинец Андрей Рудалев, автор книги "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия". Ее героями стали Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин и Герман Садулаев.

Кроме того, архангельский литературовед Елена Галимова награждена специальной премией "За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова". Такой же наградой отмечен руководитель Архангельского регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов -"За вклад в развитие северной литературы".

За победу боролись более ста писателей со всех уголков России - как признанные мастера слова, так и начинающие авторы. Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля в Архангельске, на торжественном вечере, посвященном 100-летию Федора Абрамова.

- Глубоко символично, что премия имени Федора Абрамова названа "Чистая книга"..Это название обязывает. Хочется читать по-настоящему искреннюю, свободную, идущую от сердца прозу, чистую, как пламя или снегопад. Абрамов писал именно такую, - говорит Сергей Шаргунов.

Кстати

Выходит на финишную прямую запись видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Во всенародном чтении самого известного произведения писателя приняли участие множество россиян в разных уголках страны и его зарубежные поклонники. Премьера видеокниги состоится в феврале в Москве, в медиацентре "РГ". Проект ведут правительство Поморья, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова и Архангельский театр драмы имени Ломоносова при поддержке "РГ" и портала ГодЛитературы.РФ.

Справка "РГ"

Федор Абрамов - выдающийся русский писатель, яркий представитель "деревенской" прозы - родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Пинежского уезда Архангельской губернии. И хотя он учился и работал в Ленинграде, вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с малой родиной, на которой Абрамов часто бывал. Многие земляки писателя стали прототипами его литературных героев. Самое значительное произведение Федора Абрамова - тетралогия "Пряслины". Его перу также принадлежит множество повестей, рассказов и очерков о Севере и северянах. В последние годы жизни писатель работал над "Чистой книгой", которая должна была положить начало масштабному циклу о судьбе России. Материалы для нее собирались 25 лет. Вдова писателя Людмила Крутикова-Абрамова по наброскам и записным книжкам подготовила к публикации и издала "Чистую книгу".