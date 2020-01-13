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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чистые книги

Объявлены победители литературной премии имени Федора Абрамова
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В Поморье назвали лауреатов Всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова "Чистая книга". Первое место в номинации "Современная проза" разделили два писателя - уроженец Поморья Владимир Личутин за роман "В ожидании Бога" и живущий в Карелии Дмитрий Новиков, автор книги "Голомяное пламя".
Федор Абрамов охотно осваивал плотницкое дело на своей родине в Верколе (1975 год). Фото: Архангельский областной краеведческий музей Федор Абрамов охотно осваивал плотницкое дело на своей родине в Верколе (1975 год). Фото: Архангельский областной краеведческий музей
Федор Абрамов охотно осваивал плотницкое дело на своей родине в Верколе (1975 год). Фото: Архангельский областной краеведческий музей

Маститого Владимира Личутина уже называют классиком современной русской литературы. Его новый роман "В ожидании Бога" рассказывает об исканиях художников и писателей, болеющих за судьбу страны, с 1970-х годов до прихода нового века.

- Я очень рад премии имени нашего знаменитого северного писателя, - поделился Владимир Личутин с корреспондентом "РГ". - Федор Абрамов - один из апостолов нашей деревенской литературы, русский трибун, который мечтал обустроить Отечество в самом совершенном виде. Он многое сделал для послевоенной деревни. Не все получалось, но его слушали. Печально, что Федора Абрамова мало проповедуют сегодня, практически не издают его книги.

Фото: iStock
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Действие романа Дмитрия Новикова "Голомяное пламя" разворачивается на берегах Белого моря, на фоне суровой и прекрасной северной природы, которая оттеняет драму человека и трагедию целого народа.

- Для меня премия "Чистая книга" - очень большое и важное событие. И это первая "взрослая" награда - за роман, а не за рассказы. Чувствую, что окончательно перестал быть молодым писателем. А если серьезно - очень надеюсь, что премия имени Федора Абрамова станет реальным, весомым фактором для возрождения и процветания нашего любимого Севера, который благодарно одарит нас всеми своими красотами, богатствами и сюжетами, - комментирует карельский писатель Дмитрий Новиков.

В номинации "Литературная критика" победителем признан северодвинец Андрей Рудалев, автор книги "Четыре выстрела: писатели нового тысячелетия". Ее героями стали Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин и Герман Садулаев.

Кроме того, архангельский литературовед Елена Галимова награждена специальной премией "За вклад в изучение и пропаганду творчества Федора Абрамова". Такой же наградой отмечен руководитель Архангельского регионального отделения Союза писателей России Владислав Попов -"За вклад в развитие северной литературы".

За победу боролись более ста писателей со всех уголков России - как признанные мастера слова, так и начинающие авторы. Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля в Архангельске, на торжественном вечере, посвященном 100-летию Федора Абрамова.

- Глубоко символично, что премия имени Федора Абрамова названа "Чистая книга"..Это название обязывает. Хочется читать по-настоящему искреннюю, свободную, идущую от сердца прозу, чистую, как пламя или снегопад. Абрамов писал именно такую, - говорит Сергей Шаргунов.

Кстати

Выходит на финишную прямую запись видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". Во всенародном чтении самого известного произведения писателя приняли участие множество россиян в разных уголках страны и его зарубежные поклонники. Премьера видеокниги состоится в феврале в Москве, в медиацентре "РГ". Проект ведут правительство Поморья, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова и Архангельский театр драмы имени Ломоносова при поддержке "РГ" и портала ГодЛитературы.РФ.

Справка "РГ"

Федор Абрамов - выдающийся русский писатель, яркий представитель "деревенской" прозы - родился 29 февраля 1920 года в селе Веркола Пинежского уезда Архангельской губернии. И хотя он учился и работал в Ленинграде, вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с малой родиной, на которой Абрамов часто бывал. Многие земляки писателя стали прототипами его литературных героев. Самое значительное произведение Федора Абрамова - тетралогия "Пряслины". Его перу также принадлежит множество повестей, рассказов и очерков о Севере и северянах. В последние годы жизни писатель работал над "Чистой книгой", которая должна была положить начало масштабному циклу о судьбе России. Материалы для нее собирались 25 лет. Вдова писателя Людмила Крутикова-Абрамова по наброскам и записным книжкам подготовила к публикации и издала "Чистую книгу".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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