Под Петербургом столкнулись 15 машин

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП - столкнулись 15 машин, в том числе и рейсовый автобус, который направлялся в Псков, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, травмы получил водитель микроавтобуса Mercedes, он доставлен в больницу. А всего в салоне находились пять человек.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняют, что ушибы и ссадины в этой аварии получили еще два человека, но им не потребовалась госпитализация.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины ДТП.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", дорога, где произошла массовая авария, была обработана противогололедными материалами. ДТП не повлияло на дорожную обстановку, движение транспорта свободно по обеим сторонам автодороги.

Участок между 32-м и 33-м километром трассы до Пскова утром 13 января оказался очень аварийным. Помимо массового столкновения, сотрудники ГИБДД зафиксировали на этом участке еще два ДТП. В них никто не пострадал.