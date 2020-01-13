Под Псковом иномарка сбила пешеходов, пытавшихся помочь жертвам ДТП

В Псковской области полиция начала проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли три человека, а еще двое получили травмы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Псковской области, у деревни Сяглы столкнулись машины Chery и Renault. В китайском автомобиле скончались водитель и пассажирка. В Renault погиб водитель.

Свидетелем ДТП стали пешеход и водитель проезжавшей мимо легковушки. Мужчины бросились к искореженным автомобилям. В это время на трассу вылетел Lexus, эта иномарка сбила двух мужчин.

Водитель джипа сам вызвал "скорую" и пытался оказывать пострадавшим помощь до приезда бригады врачей.

В полиции отмечают, что ночью на дорогах региона образовался гололед. По предварительным данным, столкновение Chery и Renault, а также наезд Lexus на пешеходов, произошли из-за того, что водители не смогли справиться с управлением на скользкой трассе.