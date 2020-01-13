Путин поручил освободить медиков от ответственности за случайную утрату лекарств

Глава государства поручил заняться развитием паллиативной помощи, освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, а также обеспечить калининградцам доступные перелеты по стране. Такие указания Владимир Путин дал по итогам встречи с общественниками в Светлогорске.

Минздрав должен до 1 апреля представить предложения по развитию системы паллиативной помощи - с акцентом на контакты с регионами главных внештатных специалистов по паллиативной помощи ведомства. Также нужно усовершенствовать взаимодействие медицинских организаций с родственниками и представителями паллиативных больных и повысить эффективность контактов с волонтерами и общественниками по вопросам планирования беременности, профилактики абортов, а также помощи женщинам.

Еще следует продумать возможность расширения направлений расходования госсредств на развитие системы паллиативной помощи. Кроме того, правительство должно гарантировать, чтобы пенсионеры-опекуны получали страховую пенсию в полном объеме с учетом индексаций и корректировок.

Регионы также смогут получать финансовую поддержку на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов. А медицинские организации смогут обмениваться документами с экспертизой при освидетельствовании граждан.

Следить за тем, как идут программы по развитию паллиативной помощи, будет ОНФ и делать ежегодные доклады, причем первый - уже в середине февраля. У Народного фронта есть и еще одна важная задача - запустить информационную систему, чтобы в нее стекались данные общественных организаций по обращениям граждан.

Поручения касаются не только паллиативной помощи, но и в целом работы врачей и медсестер. Хотя, конечно, в основном, речь про хосписы. Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Для этого кабмин должен внести поправки в законодательство. При этом утрата не должна быть связана с нелегальной торговлей препаратами. Доклад надо подготовить до 15 апреля.

Напомним, что на встрече президента с общественниками зашла речь о том, что от усталости и большой нагрузки медик может разбить ампулу, за что ему грозит наказание. Из-за этого мало желающих работать с такими препаратами вообще, что негативно сказывается на хосписах. Тему паллиативной помощи, особенно детской, не раз в беседах с Владимиром Путиным поднимала глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи городского департамента здравоохранения Анна (Нюта) Федермессер. В частности, говорила и о том, что врачи боятся выписывать обезболивающие, опасаясь уголовного преследования за случайную ошибку.

Главы регионов должны посмотреть, почему у медицинских организаций появилась просроченная кредиторская задолженность и не допускать такого в будущем. Доклад нужно сделать к марту. Еще глава государства поручил подумать над возможностью расширения практики лизинга медоборудования.

К 15 марта президенту должны доложить о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов и совершенствовании работы существующих. На встрече в Светлогорске говорили о том, что небольшие учреждения работают гораздо эффективнее. И к тому же сроку глава государства поручил внести законопроект по гармонизации законодательства с ЕАЭС по ввозу без госрегистрации ряда медицинских изделий, в том числе для реабилитации и исследований.

К апрелю главе государства должны представить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень контрактов жизненного цикла. А чтобы все смогли пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье, Путин поручил подготовить методички по распространению в регионах "павильонов здоровья".

Правительству также поручено представить предложения по проведению в России международных соревнований по кибатлетике "Cybathlon-2024" и рассмотреть вопрос о финансировании участия наших спортсменов в играх в Цюрихе. Кибатлетика - мероприятия, которые позволяют людям с ограниченными возможностями перейти к полноценной жизни. Для этого требуются современные средства реабилитации.

Еще ряд поручений облегчит жизнь калининградцам. Путин указал обеспечить доступность авиаперелетов в другие города нашей страны для жителей Калининградской области. Для этого - принять дополнительные меры господдержки. Доклад предстоит подготовить до 1 февраля. Глава государства также поручил сделать велодорожки в нацпарке "Куршская коса". Также с этого года должно увеличиться финансирование экскурсий для детей и молодежи Калининградской области в другие регионы. И до лета Путин ждет предложения по созданию в области инновационного центра "Балтийская Долина - Хьюмантек".