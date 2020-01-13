В городе Каргополе Архангельской области ставят инклюзивный спектакль-невидимку "Снежная королева", который позволит обычным зрителям оказаться в мире незрячих людей. В нем будет все, кроме "картинки": голоса, музыка, прикосновения и даже ветер.

Над необычной постановкой работает местная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями "Родничок надежды". Как пояснил "РГ" педагог Илья Горшков, в спектакле будут задействованы только звуки и различные спецэффекты, рассчитанные на все чувства, кроме зрения.

- Наш спектакль позволит стереть границы между миром зрячих и незрячих людей. Дети и взрослые с ограниченными возможностями будут играть в нем наравне с другими. На спектакль смогут прийти как инвалиды по зрению, так и обычные зрители, которым мы предложим закрыть глаза. Голоса актеров, звуки музыки, запахи, касания - все это поможет понять, как живут незрячие люди, - рассказал Илья Горшков.

Действие будет происходить не где-то далеко на сцене, а вокруг зрителей. По словам авторов идеи, публику станут "обдувать ветром, обсыпать снегом и даже угощать".