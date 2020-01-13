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13.01.2020 12:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге началась Неделя Арктического кино

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
13 января в Петербурге началась Неделя Арктического кино. Это часть проекта "Неизвестные герои Севера", который представляет его автор, московский кинорежиссер Борис Дворкин.

В программе документальные фильмы об истории освоения Севера. Как говорят организаторы фестиваля, эти уникальные ленты были созданы в середине 30-х годов ХХ века и с тех пор никогда целиком не показывались широкой аудитории: "Над Арктикой" (режиссер Ф. Киселев), "Два океана" (режиссеры В. Шнейдеров, Я. Купер), "Арктический рейс" (режиссер Г. Блюм), "Победитель льдов" (режиссеры Л. Бронштейн, С. Юрцев, Д. Васысь и Н. Журавлев), "Поход ледокола "Садко" (режиссер О. Подгорецкая), "На Северном полюсе" (режиссеры И. Венжер и Я. Посельский), "Челюскин. Герои Арктики" (режиссер Я. Посельский).

Фото: kinopoisk.ru
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- В цикле "Неизвестные герои Севера", получившем поддержку Фонда президентских грантов, планируется рассказать о людях, чьи судьбы были связаны с освоением русского (советского) Севера и Северного морского пути. Так получилось, что они оказались в тени своих хорошо известных коллег - Вилькицкого, Седова, Шмидта, Папанина, Воронина, Чухновского... Но вклад этих полярников в историю освоения Севера России был не менее значителен. Наш проект направлен на восстановление исторической памяти об этих героях Северных Одиссей, - рассказал Борис Дворкин.

Пилотным проектом цикла стал документальный фильм "Белое безмолвие" (2019) - о гидрографе, полярнике, моряке Николае Евгенове, участвовавшем в освоении Северного морского пути и районов Крайнего Севера. Картину Бориса Дворкина можно будет также посмотреть во время фестиваля в Петербурге.

Следующий герой, которому посвятят фильм - летчик-испытатель Анатолий Алексеев, Герой Советского Союза, участник спасения экспедиции Умберто Нобиле (1928) и воздушной экспедиции на Северный полюс (1937).

Неделя Арктического кино пройдет в атриуме комплекса "Питер Радуга" с 13 по 19 января. Фильмы будут показывать нон-стоп с 10 утра до 22 часов. Вход свободный.

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