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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге завершающим аккордом новогодних торжеств стал ежегодный велопарад Дедов Морозов. Несколько сотен человек в костюмах главного новогоднего волшебника прокатились по улицам города на на велосипедах.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге новогодние елки начали собирать на переработку

Форму выбирали разную. Все-таки длинная шуба Деда Мороза - это не лучшая экипировка для велопрогулок. Многие ограничивались красными шапками и бородами, а самые ответственные надевали светоотражающие жилеты.

Деды Морозы доехали с Выборгской стороны до Марсового поля, а потом собрались на Дворцовой площади.

Велопарад Дедов Морозов в этом году обошелся без экстрима. Из-за теплой погоды велосипедисты так и не закрыли сезон.

Посмотреть на Дедов Морозов собрались многие горожане и туристы. Еще бы, ведь это последнее новогоднее мероприятие в Петербурге. С сегодняшнего дня в городе постепенно начинают демонтировать праздничную иллюминацию и новогодние елки.

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