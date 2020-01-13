Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад

В Петербурге завершающим аккордом новогодних торжеств стал ежегодный велопарад Дедов Морозов. Несколько сотен человек в костюмах главного новогоднего волшебника прокатились по улицам города на на велосипедах.

Форму выбирали разную. Все-таки длинная шуба Деда Мороза - это не лучшая экипировка для велопрогулок. Многие ограничивались красными шапками и бородами, а самые ответственные надевали светоотражающие жилеты.

Деды Морозы доехали с Выборгской стороны до Марсового поля, а потом собрались на Дворцовой площади.

Велопарад Дедов Морозов в этом году обошелся без экстрима. Из-за теплой погоды велосипедисты так и не закрыли сезон.

Посмотреть на Дедов Морозов собрались многие горожане и туристы. Еще бы, ведь это последнее новогоднее мероприятие в Петербурге. С сегодняшнего дня в городе постепенно начинают демонтировать праздничную иллюминацию и новогодние елки.