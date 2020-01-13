Житель Великого Новгорода оборудовал тайник с 9 кг наркотиков

В Великом Новгороде 23-летнему местному жителю предъявлено обвинение в организации масштабных поставок наркотиков в регион. Его задержали ночью в лесу у тайника, оборудованного для их хранения.

Как сообщает УМВД по Новгородской области, из пластикового контейнера, зарытого под землей, изъято около девяти килограммов синтетических наркотиков. В багажнике автомобиля, принадлежащего мужчине, нашли еще несколько свертков с запрещенными веществами общим весом в три килограмма.

Всего у молодого человека обнаружили около десяти тысячи таблеток "экстази", общий вес которых превышал четыре килограмма, и порядка восьми кило другой "синтетики". По данным следствия, обвиняемый готовил их к сбыту бесконтактным способом - с помощью "закладок" - на территории Новгородской области.

Суд заключил задержанного под стражу на два месяца. За покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Полиция ищет сообщников обвиняемого, чтобы полностью пресечь канал наркотрафика.