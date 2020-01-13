Новости

Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
Школьников будут учить контролировать свои эмоции 18:40
Kia объявила о старте производства "убийцы" Creta 18:33
Самого богатого человека мира раскритиковали за скромную помощь Австралии 18:31
Названы симптомы рака поджелудочной железы 18:24
Обнаружены артефакты цивилизации, существовавшей 12 тысяч лет назад 18:10
Представители Кадышевой и Бабкиной отреагировали на слухи об их драке 18:00
"Заряженная" Lada Vesta. Сколько машин АвтоВАЗ продал за год 18:00
В Ставрополе экс-глава кадетского училища осужден за мошенничество 17:58
В Египте раскопали плиты с изображениями богов и царей 17:44
Эрдоган: Переговоры по Ливии в Москве идут в положительным ключе 17:32
Шесть "Паразитов" и ни одной "Дылды": объявлены номинанты "Оскара" 17:25
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе 17:18
В Китае найдена еще одна терракотовая армия "загробного мира" 17:15
Бразильский кроссовер Volkswagen может добраться до Европы 17:04
В Германии запретят сжигание флагов иностранных государств 16:59
Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов 16:37
На Алтае малыша назвали в честь героя сериала "Бригада" 16:20
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу 16:20
Премиальный кроссовер Exeed TXL от Chery появился в России 16:17
Почти 900 журналистов будут освещать Послание президента 16:16
Найдено легендарное золото Монтесумы 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 18:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты

Текст: Марина Ледяева (Вологда)

В Вологде сотрудники транспортной полиции в ходе мониторинга нашли в интернете объявление о продаже монеты с изображением нацистской символики. Вскоре правоохранители вышли на его автора - безработного 43-летнего жителя областного центра.

Фото: iStock
Учащихся кадетского училища в США отчислят за фото с нацистским приветствием

Как сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО, владелец и несостоявшийся продавец монеты нарушил закон "О противодействии экстремистской деятельности", поскольку опубликовал запрещенное изображение в интернете.

По факту публичной демонстрации нацистской символики возбуждено дело об административном правонарушении.

Вологжанину грозит до двух тысяч рублей штрафа или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета нарушения, то есть монеты.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

Главное сегодня

Премьер-министр Абхазии стал исполняющим обязанности президента
Иран признал Пентагон террористической организацией
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"