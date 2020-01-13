Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты

В Вологде сотрудники транспортной полиции в ходе мониторинга нашли в интернете объявление о продаже монеты с изображением нацистской символики. Вскоре правоохранители вышли на его автора - безработного 43-летнего жителя областного центра.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО, владелец и несостоявшийся продавец монеты нарушил закон "О противодействии экстремистской деятельности", поскольку опубликовал запрещенное изображение в интернете.

По факту публичной демонстрации нацистской символики возбуждено дело об административном правонарушении.

Вологжанину грозит до двух тысяч рублей штрафа или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета нарушения, то есть монеты.