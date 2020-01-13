В Астраханской области поезд задержали из-за бегущего по путям верблюда

Выбежавший на железнодорожные пути верблюд задержал движение пассажирского поезда Ташкент-Москва на одном из участков в Астраханской области.

Как сообщили "РГ" в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", происшествие случилось между станциями Кигаш и Разъезд №2 недалеко от российско-казахстанской границы.

Верблюд некоторое время бежал впереди паровоза, не реагируя на звуковые сигналы машиниста. Поезд был вынужден замедлиться и прибыл на станцию с задержкой в 44 минуты.

Один из свидетелей инцидента разместил в интернете видео с бегущим по железной дороге верблюдом. За кадром слышно, как работники поезда пытаются справиться с ситуацией и тревожатся, что животное сбавляет скорость, но не уходит с пути.

Случившееся не повлияло на график движения других железнодорожных составов. Однако в "РЖД" обеспокоены участившимся выходами животных на пути.