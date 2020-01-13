Депутат: СБУ готовила теракт на Крымском мосту

Служба безопасности Украины планировала совершить теракт на Крымском мосту. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" на телепередаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал депутат Госдумы Константин Затулин.

По его словам, атака должна была произойти за неделю до проезда по мосту президента России Владимира Путина. "Это я говорю впервые в открытом эфире", - отметил депутат.

Затулин также рассказал, что за подготовку терактов в Крыму в прошлом году было осуждено 79 человек. При этом он подчеркнул, что эти люди связаны со спецслужбами Украины, а вовсе не недовольные граждане.

Напомним, российский лидер открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Президент проехал в кабине специального поезда.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в мае 2018 года. Его длина составляет 19 километров, мост является самым протяженным в стране.