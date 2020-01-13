Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье

Родившая в астраханском зоопарке "Баба Фрося" львица отправилась в Московскую область. Еще два львенка из помета африканских львов Симбы и Дианы остаются в Астрахани.

"Наша самочка уехала в Московскую область к прекрасным людям. Пожелаем им и львенку удачи", - сообщается на странице зоопарка в соцсети.

Работки зоопарка также разместили видео, на котором маленькую львицу кормят молоком из бутылочки.

Кстати

Астраханцам предлагают не выкидывать новогодние ели и сосны на помойку, а отдать дерево в зоопарк "Баба Фрося". Ствол пойдет на декорации или дрова, а хвоя, содержащая железо, витамин С, марганец и картин, послужит кормовой добавкой в рацион копытных животных. Взамен выдадут входной билет в зоопарк. Акция продлится до 1 марта.