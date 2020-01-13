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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кубань в новогодние каникулы посетило 800 тысяч туристов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае в праздничные зимние каникулы на курортах побывало свыше 800 тысяч человек. По информации пресс-службы администрации региона, об этом сегодня сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании.

Фото: iStock
В Сочи и Лаго-Наки впервые открылся скитур

Большинство туристов на отдых отправились в горы и предгорную часть края - Мостовской, Апшеронский, Лабинский и Северский районы, города Сочи и Горячий Ключ. Здесь побывали около 619 тысяч человек. При этом турпоток в целом увеличился на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Новогодние праздники показали популярность малых горных и предгорных районов, поэтому нужно развивать их инфраструктуру, создавать условия для цивилизованного и безопасного отдыха. У человека глаза должны разбегаться от обилия развлечений, чтобы можно было активно отдыхать даже без снега, - отметил Кондратьев.

Как писала "РГ", только с 28 декабря по восьмое января Сочи посетило 524 тысячи гостей, из них 339 тысяч - горный кластер города-курорта. Общий показатель этого года оказался на 17 тысяч человек больше прошлогоднего. И это несмотря на то, что в самом начале зимнего курортного сезона в горах оказалось очень мало снега. Первые долгожданные осадки выпали только в ночь на второе января.

Кстати

Этнографическую станицу "Атамань" в новогодние праздники посетило 1,5 тысячи человек из Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Крыма, Владимирской области и Подмосковья. Для гостей - впервые в 10-летней истории популярнейшего туркомплекса - подготовили специальные познавательные экскурсии, посвященные празднованию на Кубани Нового года и Рождества. Туристов знакомили с элементами рождественских гуляний у казаков и фольклором, отражающим религиозную тематику праздника.

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